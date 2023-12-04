Hazine iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

AA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:34
Hazine iki ihale düzenleyecek
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın ilk ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 10 yıl (3591 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.


Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale devlet tahvili ihale

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