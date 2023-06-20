Hazine 12.1 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı

Yayınlanma: 20.06.2023 - 17:43

Güncelleme: 20.06.2023 - 17:58

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, satışı gerçekleştirilen 12 milyar 86 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 14 Haziran 2028 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.