Hazine: 1.5 milyar dolarlık Eurobond ihracına 3 kat talep geldi

08 Kasım 2022 Salı, 10:09

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası piyasalardan 1.5 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 5 yıl vadeli tahvilde kupon oranının yüzde 9,875; getiri oranının yüzde 10 olarak gerçekleştiği açıklandı.

İhraca 150’nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 33’ü ABD, yüzde 27’si Türkiye, yüzde 22’si Birleşik Krallık, yüzde 10’u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 7’si Orta Doğu ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Eurobondun yatırımcıya getirisi spread bazında UST + 561,4 baz puan oldu.

Bakanlık söz konusu ihraç tutarının 15 Kasım tarihinde hesaplara gireceğini açıkladı.

Bu borçlanmayla birlikte 2022'de uluslararası piyasalardan 9 milyar dolarlık finansman sağlanmış oldu.

Hazine'nin bu yıl 12.9 milyar dolarlık dış borç ödemesi bulunuyor.

EUROBOND NEDİR?

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından, yurtdışından kaynak sağlamak amacıyla döviz cinsinden ihraç edilen uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Uluslararası piyasalarda genellikle USD veya EUR cinsinden ihraç edilmektedir.