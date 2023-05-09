Hazine 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

AA
Yayınlanma: 09.05.2023 - 07:00
Hazine 2 ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3535 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.


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