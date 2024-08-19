Hazine 2 tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, düzenlenecek ilk ihalede 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.
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