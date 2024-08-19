Hazine 2 tahvil ihalesi düzenleyecek

Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:44

Güncelleme: 19.08.2024 - 09:44

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, düzenlenecek ilk ihalede 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.