Hazine 3 ihale, 1 doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 3 tahvil ihalesi düzenlerken 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
13 Ağustos Salı günü düzenlenecek ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Aynı gün, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili de yeniden ihraç edilecek.
Salı günü yapılacak son ihalede, 4 yıl (1547 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.
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