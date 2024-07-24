Hazine'den 12 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 milyar liralık kira sertifikası ihracı yaptı.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 09:41
Hazine'den 12 milyar liralık kira sertifikası ihracı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 12 milyar lira tutarında 24 Temmuz 2024 valörlü, 22 Temmuz 2026 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.


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