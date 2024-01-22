Hazine 31 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 30 milyar 915,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

AA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:38
Hazine 31 milyar lira borçlandı
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İhalede 5 yıl (1750 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede basit faiz yüzde 28,70, bileşik faiz ise yüzde 30,75 oldu.

Nominal teklifin 33 milyar 597,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 16 milyar 926 milyon lira, net satış 18 milyar 915,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 19 milyar 532 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece düzenlediği ihaleyle 30 milyar 915,2 milyon lira borçlandı.


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