Hazine tahvil ihalesi düzenleyecek

Yayınlanma: 21.01.2024 - 13:59

Güncelleme: 21.01.2024 - 13:59

Hazine tahvil ihalesi gerçekleştirecek.



Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 5 yıl (1750 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.