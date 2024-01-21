Hazine tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 5 yıl (1750 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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