Hazine 36,5 milyar lira borçlandı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:54

Güncelleme: 18.09.2023 - 15:54

İlk ihalede, 7 yıl (2450 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 8,90 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 841 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 775 milyon lira, net satış 1 milyar 551,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 7 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 896 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

TOPLAM 36 MİLYAR LİRA BORÇLANDI

İkinci ihalede, 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,90 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 26,38, bileşik faiz yüzde 28,12 oldu.

Nominal teklifin 27 milyar 249,8 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 12 milyar 924,6 milyon lira, net satış 9 milyar 427 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 23 milyar 659 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 15 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece iki ihalede toplam 36 milyar 478,1 milyon lira borçlandı.