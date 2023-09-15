Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı... Bütçe ağustosta da fazla verdi! Vergi gelirleri 2 kat arttı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:25

Güncelleme: 15.09.2023 - 11:25

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin bütçe istatistiklerini yayımladı.

Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 51,3 milyar TL fazla verdi. Bütçe Temmuz ayında 48,6 milyar TL fazla kaydetmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, faiz dışı bütçe giderleri 475,5 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 138,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 562,7 milyar TL, bütçe gelirleri 614 milyar TL oldu. Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,8 oranında artarak 543 milyar 183 milyon TL oldu.

Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 12,4 iken 2023 yılında yüzde 12,7 olarak kaydedildi.

Giderler kalemine bakıldığında faiz harcamaları 87 milyar 149 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 475 milyar 537 milyon TL olarak gerçekleşti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMINDE BÜTÇE AÇIĞI 383.4 MİLYAR TL

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 3 trilyon 382,1 milyar TL, bütçe

gelirleri 2 trilyon 998,7 milyar TL ve bütçe açığı 383,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 982 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 16,7 milyar TL olarak kaydedildi.

Bu dönemde vergi gelirleri 2 trilyon 595 milyar 811 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 336 milyar 509 milyon TL oldu.

Giderler tarafında ise faiz harcamaları 400 milyar 100 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 2 trilyon 982 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşti.