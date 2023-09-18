Hazine iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek, kira sertifikası satışı yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale düzenleyecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
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