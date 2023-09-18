Hazine iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek, kira sertifikası satışı yapacak.

AA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:07
Hazine iki ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale düzenleyecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.


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Hazine ve Maliye Bakanlığı hazine ihale

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