Hazine 4,5 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 4 milyar 529,5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ilk ihalede, 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,6 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz yüzde 19,79, bileşik faiz yüzde 20,77 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 184,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 625,1 milyon lira, net satış 619,3 milyon lira olarak kaydedildi.
Kamu kuruluşlarından gelen 575 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 521 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 425 milyon liralık satış yapıldı.
Bakanlık, ikinci ihalede ise 7 yıl (2485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede dönemsel faiz yüzde 9,86 oldu.
Nominal teklifin 1 milyar 886 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 527 milyon lira, net satış 510,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 621 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 400 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylelikle piyasaya 4 milyar 529,5 milyon lira borçlandı.
Video Haberler
- Erdoğan'ın 1992'deki açıklaması yeniden gündemde
- Bulgaristan'a giderken yanan otobüsün son görüntüleri
- Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
En Çok Okunan Haberler
- Dolardaki rekorun ardından art arda uyarı
- KARA SALI! 1 Dolar 13 lirayı aştı!
- Netflix'te bir Güney Kore yapımından daha rekor
- Kapalıçarşı'da son durum: Esnaf açıkladı
- Faiz kararlarının arkasındaki iki isim
- Müslüme’nin dedesi tutuklandı
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Müslüme'nin dedesi böyle konuşmuştu
- Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'i işaret etti
- Dev banka bir sonraki adımı açıkladı