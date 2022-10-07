Hazine 79,3 milyar TL açık verdi
Hazine nakit dengesi, eylülde 79 milyar 258 milyon lira açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 216 milyar 833 milyon lira, nakit giderleri 296 milyar 91 milyon lira oldu.
Faiz dışı giderler 264 milyar 888 milyon lira, faiz ödemeleri ise 31 milyar 203 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 48 milyar 55 milyon lira açık verdi.
Eylül ayında nakit dengesinde, 79 milyar 258 milyon liralık açık oluştu.
Devirli-garantili borç geri dönüşü, geçen ay 338 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan azalış 853 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında ise 73 milyar 440 milyon lira artış görüldü.
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