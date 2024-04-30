Hazine açıkladı! Üç ayda 614 milyar lira borçlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs – Temmuz 2024 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç miktarının toplamda 614,9 milyar lira olacağını duyurdu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 17:52
Hazine açıkladı! Üç ayda 614 milyar lira borçlanacak
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayısta 210,4 milyar liralık, haziranda 224,9 milyar liralık ve temmuzda 179,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde mayısta 146,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 210,4 milyar liralık, haziranda 150,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 224,9 milyar liralık ve temmuzda 116,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 179,7 milyar liralık iç borçlanmaya gitmesi öngörülüyor.

Mayıs ayındaki iç borçlanmanın 140,7 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 50,3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 19,3 milyar lirasının kamuya satışlardan, hazirandaki iç borçlanmanın 207,2 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 6,7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 11 milyar lirasının kamuya satışlardan ve temmuzda yapılacak iç borçlanmanın 166,7 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 6,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 6,9 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 3 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 1 altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Mayısta 168,2 milyar lira, haziranda 161 milyar lira ve temmuzda 156,1 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 72,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.


Hazine Bonosu haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı haberleri borçlanma haberleri

İlgili Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'enflasyon muhasebesi' kararı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'enflasyon muhasebesi' kararı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KDV zammı: Yüzde 8’den 10, yüzde 18’den 20’ye çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KDV zammı: Yüzde 8’den 10, yüzde 18’den 20’ye çıkarıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan 'koruyucu kıyafet yardımının kesildiği' iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan 'koruyucu kıyafet yardımının kesildiği' iddialarına yanıt
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'ihanet' yanıtı: Camianın gönlünü kıramam

Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'ihanet' yanıtı: Camianın gönlünü kıramam
Şarkıcı Bayhan’dan Zuhal Topal itirafı: ‘Reklam amaçlı gittim’

Şarkıcı Bayhan’dan Zuhal Topal itirafı: ‘Reklam amaçlı gittim’
İYİ Parti'de yeni dönem istifalarla başladı: 'Partinin fişi çekildi'

İYİ Parti'de yeni dönem istifalarla başladı: 'Partinin fişi çekildi'
Türk vatandaşı Kudus’te İsrail polisini bıçakladı…Şanlıurfa’da İmam çıktı!

Türk vatandaşı Kudus’te İsrail polisini bıçakladı…Şanlıurfa’da İmam çıktı!
CHP'den yurttaşlara çağrı: 1 Mayıs'ta Taksim'e!

CHP'den yurttaşlara çağrı: 1 Mayıs'ta Taksim'e!
Okulda elektronik sigarayla yakalandı: Ailesine bildiren müdür yardımcısını bıçakladı

Okulda elektronik sigarayla yakalandı: Ailesine bildiren müdür yardımcısını bıçakladı
Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel'den MEB'in taslağına tepki: 'Bu müfredatı reddediyoruz'

Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel'den MEB'in taslağına tepki: 'Bu müfredatı reddediyoruz'
Yaşını duyan gözlerine inanamıyor: En yaşlı Miss Universe yarışmacısı

Yaşını duyan gözlerine inanamıyor: En yaşlı Miss Universe yarışmacısı