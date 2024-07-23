Hazine alacakları 28,1 milyar lira oldu

Hazine alacakları, haziran sonu itibarıyla 28,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

AA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 09:54
Hazine alacakları 28,1 milyar lira oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, haziran sonu itibarıyla 28,1 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,7 milyar lira tahsil edildi.


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