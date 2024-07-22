Hazine bugün 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

AA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:54
Hazine bugün 2 ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugün yapılacak ilk ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede, 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.


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