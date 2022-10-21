CHP'li Ağbaba Bakan Nebati'nin sözlerine tepki gösterdi: 'Adeta itirafta bulunuyor'

21 Ekim 2022 Cuma, 17:43

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Enver Kiraz ve partililerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni ekonomi modeline dair, "Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu" açıklamasını ilişkin, “Adeta itirafta bulunuyor. Bile isteye insanları yoksulluğa mahkum ettiğini söylüyor. Bile isteye enflasyonun yüzde 84’e çıktığını söylüyor. Bile isteye doların 8 liradan 18,5 lira olduğunu söylüyor. Bile isteye 5,9 liralık şekerin 26 liraya çıktığını söylüyor. Yani bu model bilerek halkı sömürme, halkın canını yakma, halkı yok etme modelidir" değerlendirmesinde bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya gelişini değerlendiren Ağbaba, şunları söyledi:

"AKP Genel Başkanı Malatya’ya geliyor. İnşallah Cumhurbaşkanı olarak son gelişi, Malatya’ya yaptığı son ziyaret olur. Her dönem fakir fukara Malatyalıların vergileri, paraları çarçur ediliyor. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere anormal bir israf var. Havaalanından Elazığ’a kadar cumhurbaşkanının hiç geçmeyeceği yerlere ‘hoş geldiniz’ yazıları asılmış. 50’şer metre arayla milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı, büyükşehir ve diğer belediye başkanlarının kocaman kocaman afişleri var. Müthiş bir israf, billboardların tamamı kapatılmış. Yer gök afişten geçilmiyor. Buna bizim itirazımız var. Kendi ceplerinden yapıyorlarsa bir şey demeyiz ama Malatyalıların cebinden yapıyorlarsa o para onlara haram, zehir zıkkım olsun. Bütün kurumlar ayaklandırılmış. 'Cumhurbaşkanına adam taşıyacaksınız' deniliyor. Duyumlarımız o dur ki organize sanayi bölgesindeki fabrikaları arıyorlar işçi getirin diyorlar. Bütün Malatya teyakkuz halinde, valilik belediyelerden araç istiyor. Gelen AK Parti Genel Başkanı. Siyasetin yozlaştığı, devletin çivisinin çıktığı, adeta parti devletiyle karşı karşıyayız."

“UTANMA DUYGUSU KALMAMIŞ”

Yeşilyurt Belediyesi’nin adının geçtiği ‘gri pasaport’ skandalına da değinen Ağbaba, "Dosyayı okuduk. Maalesef utanma duygusu kalmamış. İçinde 17 bin, 40 bin euro para çıktı. ‘Benim haberim yok’ diyordu, belediye başkanının bilgisi var mı, var. Bu işin içinde para var, kim aldı, Yeşilyurt Belediyesi, belediye başkanı aldı. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi. Danıştay iptal etti o soruşturma iznini" dedi.

"‘KATILIM ZORUNLU, FOTOĞRAF ÇEKTİRECEKSİNİZ’ DENİLİYOR"



Erdoğan’ın Malatya’da yapacağı mitinge belediye çalışanlarının zorla katılmalarının istediğini öne süren Ağbaba, “Belediye çalışanları işten çıkarmayla tehdit ediliyor. ‘Katılım zorunlu, fotoğraf çektireceksiniz’ deniliyor. Devlet kurumlarındaki memurlar mitinge katılmaları için zorlanıyor. Onlara söylüyoruz; isteğiniz doğrultusunda mitinge katılmayın. Size bir şey olursa, yanınızda ben olacağım. Kendi isteğiyle giden gitsin ama zorla götürülüyorsa ve sizin kılınıza zarar gelirse onların kafasına yıkarım o binayı” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Malatya Şeker Fabrikası ile ilgili Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat’ın bir televizyon programında yaptığı açıklamaları hatırlatarak, “Açıklamada, ‘AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık buraya bir şeker satış mağazası kurdurdu sağ olsun. Burada satılan şeker, Malatya Şeker Fabrikası’nın şekeri değil’ diyor. Günaydın, o şekeri burada sattırırlar mı? O şekeri senin milletvekilin satıyor. Şeker fabrikalarındaki şekeri, özel fabrikalar alıp stokluyor, sonra da zam gelmesini bekliyorlar” diye konuştu.

"ADETA İTİRAFTA BULUNUYOR"

Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeni ekonomi modeliyle ilgili "Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu" açıklamasını hatırlatarak şunları söyledi:

“Adeta itirafta bulunuyor. Bile isteye insanları yoksulluğa mahkum ettiğini söylüyor. Bile isteye enflasyonun yüzde 84’e çıktığını söylüyor. Bile isteye doların 8 liradan 18,5 lira olduğunu söylüyor. Bile isteye 5,9 liralık şekerin 26 liraya çıktığını söylüyor. Yani bu model bilerek halkı sömürme, halkın canını yakma, halkı yok etme modelidir.”

"ATATÜRK’E ‘İKİ AYYAŞ’ DİYEN BİRİNİN PARTİSİNE GİTTİ"

Ağbaba, AKP’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’yi kastederek şunları söyledi:

“İsmini vermeyeyim bir düşkün, utanmaz bir milletvekili üçüncü partisini değiştirdi, 15 partiyle görüşmüş, en sonra orada karar kılmış. Cumhuriyet Halk Partisi’nde seçildi sonra Memleket Partisi’ne gitti. Bizden giderken, Atatürkçülüğümüzü ve laikliğimizi beğenmedi. Memleket Partisi’nden de istifa etti ve Atatürk’e ‘iki ayyaş’ diyen birinin partisine üye oldu. Ona yakışan o. Bir siyasetçiye yakışmayan sözler oldu. Bütün Kürtleri kastederek, ‘Onlar 10-15 çocuk yapıyor, sen bir çocuk yap’ diyor. Böyle bir devlet adamlığı, siyasetçilik olamaz” dedi.