Faik Öztrak'tan Nureddin Nebati'ye: Kaynağı belirsiz para girişindeki rekorun sebebi ne?

22 Ekim 2022 Cumartesi, 13:09

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yılın ilk sekiz ayındaki kaynağı belirlenemeyen finansman girişiyle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Öztrak, önergesinde şunları belirtti:

“Ödemeler dengesi verilerinin değişik kaynaklardan elde edilmesi; değerleme, ölçme ve kayıt zamanı farklılıkları yaratabilmektedir. Oluşan bu farklar ödemeler dengesinde ‘Net Hata ve Noksan (NHN)’ kalemine ‘kalıntı’ olarak yansımaktadır. Söz konusu kalıntı ‘Finans hesabından’, ‘Cari İşlemler’ ve ‘Sermaye Hesabı’ bakiyesinin düşülmesiyle bulunmaktadır. Bu çerçevede NHN kaleminin pozitif bakiye vermesi; ya ülkeye giren finansmanın bilinen/olağan kaynaklarla ilişkilendirilemediğini ya da cari işlemler açığının olması gerekenden daha yüksek tahmin edildiğini ifade etmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yaptığı çalışmalar, bu kalıntının büyük ölçüde ‘Finans Hesabı’ kaynaklı olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle NHN kaleminin pozitif bakiye vermesi, gelen dış finansmanın bilinen, olağan yöntemlerle ilişkilendirilemediği, dolayısıyla kaynağının bilinmediği şeklinde yorumlanmaktadır.

“BU BÜYÜKLÜKTE KAYNAĞI BELİRSİZ FİNANSMAN GİRİŞİ DAHA ÖNCE HİÇ YAŞANMAMIŞTIR”

2022’nin Ocak-Ağustos döneminde, NHN kaleminin bakiyesi 28,3 milyar dolarla tarihi bir rekor kırmıştır. Bu büyüklükte kaynağı belirsiz finansman girişi daha önce hiç yaşanmamıştır ve mutlak surette izaha muhtaçtır. NHN bakiyesi ilk açıklandığında yüksek değerler alabilmekte ancak daha sonraki aylarda yapılan güncellemeler sonucunda söz konusu bakiye zamanla azalmaktadır. TCMB’nin çalışmaları, NHN bakiyesinin iki yıl içinde ortalama yüzde 45, dört yıl içerisinde ise yüzde 80 oranında azaldığını ifade etmektedir (a.g.e.). Ancak 2022’nin ilk sekiz aylık döneminde yapılan güncellemeler NHN bakiyesini azaltmak bir yana 8,3 milyar dolar daha da artırmıştır. Bu durum, NHN kalemine ilişkin soru işaretlerini daha da güçlendirmektedir.

“NORMAL BİR DURUM DEĞİLDİR VE KESİNLİKLE İZAHA MUHTAÇTIR”

NHN verilerinin birikimli seyrine bakıldığında da 1991 sonundan 2011’e kadar bu hesap bakiyesinin sıfır etrafında dalgalandığı dikkati çekmektedir. Ancak 2011 yılından itibaren yapılan tüm güncellemelere rağmen, NHN bakiyesinin sistematik şekilde arttığı gözlenmektedir. Bu da normal bir durum değildir ve kesinlikle izaha muhtaçtır.”

Öztrak, Bakan Nebati’ye şu soruları yöneltti: