Hazine bol kepçe: 2024 bütçesine göre dernekler ve ofislere milyonlarca lira aktarılacak

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

2024 bütçe verilerine göre, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı ofislere bütçeden yine milyonlarca lira aktarılacak. Yatırım Ofisi’ne 507 milyon TL, Dijital Dönüşüm Ofisi’ne 293 milyon TL, Finans Ofisi’ne 92 milyon TL, İnsan Kaynakları Ofisi’ne 219 milyon TL Hazine yardımı verilecek. En fazla Hazine yardımı yine sosyal güvenlik kurumlarına yapılacak. Bu kurumlara bütçeden 951.5 milyar TL Hazine’den aktarma yapılacak.

TOKİ’YE YARDIM

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara, “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” kapsamında 1.5 milyar TL aktarılacak. Bu kurumlara sermaye transferleri kapsamında da 756.2 milyon TL verilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) 356 milyon TL Hazine yardımı yapılacak. Kuruma ayrıca 16 milyar TL de sermaye transferi gerçekleştirilecek.

Siyasi partilerin bu yıl 5.1 milyar TL olan Hazine yardımları da gelecek yıl 6.6 milyar TL’ye çıkacak. Türkiye Çevre Ajansı’na 2.7 milyar TL Hazine yardımı yapılacak.