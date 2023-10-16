Hazine tahvil ihalesi ile kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi ile 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

AA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 14:38
Hazine tahvil ihalesi ile kira sertifikası satışı yapacak
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.

İkinci ihalede 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da yapılacak.


ihale Devlet tahvili Tahvil

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