Hazine tahvil ihalesi ile kira sertifikası satışı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi ile 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.
İkinci ihalede 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Ayrıca, 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da yapılacak.
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