Hazine iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

AA
Yayınlanma: 07.01.2024 - 13:53
Hazine iki ihale düzenleyecek
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede de 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.


Devlet tahvili ihale

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