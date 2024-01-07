Hazine iki ihale düzenleyecek

Yayınlanma: 07.01.2024 - 13:53

Güncelleme: 07.01.2024 - 13:53

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede de 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.