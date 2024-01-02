TCMB'nin TL depo alım ihalesine 136 milyarlık teklif
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 136 milyar 470 milyon liralık teklif geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif 136 milyar 470 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 50 milyar lira olurken, ihaleye 136 milyar 470 milyon liralık teklif geldi.
İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,75, maksimum faiz oranı yüzde 42,05, ortalama faiz oranı ise yüzde 41,94 olarak ilan edildi.
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