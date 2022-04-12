Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 9.3 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ihalede 9 milyar 296 milyon 700 bin lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ilk ihalede, 10 ay (315 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 22.31, bileşik faiz ise yüzde 22.63 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 865 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 265 milyon lira, net satış 1 milyar 898 milyon 400 bin lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 841 milyon 500 bin liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede ise 6 yıl (2345 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.
İhalede dönemsel faiz yüzde 11.94 oldu. Nominal teklifin 4 milyar 724 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 249 milyon lira, net satış 2 milyar 998 milyon 300 bin lira olarak kayıtlara geçti.
Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 589 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 9 milyar 296 milyon 700 bin lira borçlandı.
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