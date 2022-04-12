Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 9.3 milyar lira borçlandı

12 Nisan 2022 Salı, 15:15

Bakanlık ilk ihalede, 10 ay (315 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 22.31, bileşik faiz ise yüzde 22.63 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 865 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 265 milyon lira, net satış 1 milyar 898 milyon 400 bin lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 841 milyon 500 bin liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 6 yıl (2345 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 11.94 oldu. Nominal teklifin 4 milyar 724 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 249 milyon lira, net satış 2 milyar 998 milyon 300 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 589 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 9 milyar 296 milyon 700 bin lira borçlandı.