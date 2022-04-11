Hazine Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda düşüş tarihini ‘aralık’a attı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun öngörüsünü yeniden değiştirdi. Enflasyonun pik yapacağı ayı önce ocak daha sonra nisan olarak açıklayan Nebati, son hedefini ise aralık olarak açıkladı. Ekonomistler Nebati’nin baz etkisinden medet umar hale geldiğini belirterek 2022’yi gözden çıkardığı yorumunu yaptı.

Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) iftar davetine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasında “Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

PİYASAYI BOZACAK

Nebati’nin aralık ayına kadar enflasyonun yüksek olacağı anlamına gelen açıklaması ise tepki yarattı. Aralık ayında baz etkisiyle enflasyonda birkaç puanlık gerileme olacağını söyleyen ekonomist Evren Devrim Zelyut, “Kâğıt üstünde bu artış görülür ama sokaktaki fiyat artışları devam eder. AKP enflasyonu düşürmek için ortaya gerçekçi çözüm koyamadığından boş sözlerle son kalan seçmenini oyalamaya çalışıyor. Yapısal reformlar yapılmayınca geriye matematik hileleri ve umuttan başka bir şey kalmıyor” dedi.

Bu tür açıklamaların beklentileri artıracağını ve zaten bozulmuş olan fiyatlama davranışlarını daha da bozacağını söyleyen Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ise “Piyasaya ‘Aralığa kadar enflasyon artacak ben de size negatif reel faiz vereceğim. Siz Kur Korumalı Mevduat’tan yürüyün ben o zamana kadar kuru kontrol eder enflasyonu yenerim’ deniliyor” dedi. Enflasyonda hızlı bir düşüş olmayacağını söyleyen Uzunoğlu, “Fiyatlama davranışı bu söylemlerle daha da bozulacak.

Esnaf, ‘Demek ki fiyat artışı devam edecek ben sattığım malı aynı fiyata alamayacağım. O zaman şimdiden kar marjımı artırayım ki dükkan dönsün’ diye düşünecek” ifadelerini kullandı.