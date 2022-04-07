Bodrum’daki hazine arazisinin imara açılması yargıya taşındı

07 Nisan 2022 Perşembe, 10:21

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Bitez Mahallesi’nde, kamu için kullanılması gereken Hazine arazisi Cumhurbaşkanlığı kararıyla imar planı değiştirilerek yapılaşmaya açıldı. AKP’ye yakınlığı ile bilinen şirkete 29 dönüm büyüklüğündeki arazi 242 milyon liraya satıldı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları hazine arazisinin AKP’ye yakın şirkete peşkeş çekileceğini iddia ederek konuyu yargıya taşıdı.



6 İSİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır, Rekuba İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri; Ömer Emre Kubba ile Veysel Reşitoğlu hakkında Bodrum Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

5 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

HKP avukatları, şüphelilerin “Görevi Kötüye Kullanma”, “Orman Kanununa Aykırılık”, “İrtikâp”, “İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını işlediklerini belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI TANIK OLARAK DİNLENSİN TALEBİ

HKP avukatları tarafından Savcılığa verilen dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması, şirket yetkilileri hakkında yakalama kararı çıkarılması, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bölge halkının tanık sıfatıyla dinlenilmesi talep edildi.

"YENİ BİR VURGUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Av. Pınar Akbina açıklama yaptı. Akbina şu ifadelere yer verdi:

"AKP’giller’in yeni bir vurgunuyla karşı karşıyayız. Muğla’nın Bodrum İlçesindeki Bitez Mahallesinde, aslında kamu için kullanılması gereken hazine arazisi Cumhurbaşkanlığı kararı ile imar planı değiştirilerek yapılaşmaya açılmıştır.Yapılaşmaya açılan 29 dönüm büyüklüğündeki arazi, 242 milyon liraya AKP’giller’e yakınlığıyla bilinen Rekuba İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi isimli şirkete satılmıştır. Ve bu şirket kuruluşundan sonraki iki aylık süreçte bu parayı ödeyerek araziyi satın almıştır. Aslında kuruluş sürecinde 1 milyon TL’lik sermayeye sahiptir bu şirket. Ve bu karar alındıktan sonra iki gün içerisinde ne yazık ki bu bölgedeki endemik bitkilerden 801 ağaç yok edilmiştir. Bölge halkının kendi elleriyle 50 yıl önce diktiği ağaçlar yok edilmiştir. Ve bu karar alındıktan iki gün sonra yapılmıştır bunlar ne yazık ki. Bodrum Belediyesi tarafından açılmış olan davalar devam ederken, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılmıştır bu uygulamalar.

İşte biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu haksız uygulamalara, bu vurguna karşı; AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır, Rekuba İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Emre Kubba, Rekuba İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Reşitoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım ve Orman Eski Bakanı Bekir Pakdemirli hakkında ‘görevi kötüye kullanma, orman kanununa aykırılık, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından Bodrum Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.

HKP’nin programında, 'çevreye ve tarihe saygı' bölümünde 'Dünyanın en güzel yerleri arasında gösterilen kıyılarımız yakıp yıkılarak turistik otellerle, pahalı konutlarla doldurulmaktadır. Bu tahribatı hükümetleriyle, yerel yöneticileriyle, parababalarının emrindeki siyasiler yapmaktadır. Bu nedenle Partimiz, ülkemizdeki zenginliklerin ortaya çıkarılması, çıkarılan ve bilinenlerin de korunmasını önemle savunur. Bunun içinde gerekli çalışmayı yapar, önlemi alır' denilmektedir. İşte biz suç duyurularını bu nedenle yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."