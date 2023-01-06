Hazine nakit dengesi 2022'de açık verdi

06 Ocak 2023 Cuma, 22:26

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Hazine nakit dengesi Aralık 2022’de 108,3 milyar lira, 2022 yılının tamamında ise 169,4 milyar lira açık verdi. Hazine nakit dengesi Kasım 2022’de 99,5 milyar lira açık vermişti.

Aralık'ta faiz dışı denge 92,8 milyar TL açık verirken, 2022 yılının tamamında faiz dışı dengede 110,6 milyar TL'lik fazla görüldü.

2022'nin tamamında faiz ödemeleri 287,2 milyar TL'yi buldu. 2022'de net borçlanma 437,3 milyar TL olarak kaydedildi. Net dış borçlanma 75,2 milyar TL olurken, net iç borçlanma ise 362,1 milyar TL olarak gerçekleşti.



