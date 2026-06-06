Hazine nakit dengesi mayısta 250 milyardan fazla açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 1 trilyon 146 milyar 97 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 398 milyar 375 milyon lira oldu.

123 MİLYARLIK FAİZ ÖDEMESİ

Faiz dışı giderler 1 trilyon 274 milyar 447 milyon lira, faiz ödemeleri ise 123 milyar 928 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 128 milyar 350 milyon lira açık verdi.

Mayıs ayında nakit dengesinde, 252 milyar 278 milyon liralık açık oluştu.

KUR FARKI MALİYETİ

Kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 884 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 119 milyar 482 milyon lira azalış görüldü.