Hazine nakit dengesi nisanda 237 milyar TL açık verdi

Hazine nakit dengesi, Nisan ayında 237 milyar lira açık verdi. Önceki açık 166,8 milyar lira seviyesindeydi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:51
Hazine nakit dengesi nisanda 237 milyar TL açık verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 625 milyar 866 milyon lira, nakit giderleri 862 milyar 845 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 757 milyar 654 milyon lira, faiz ödemeleri ise 105 milyar 191 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 131 milyar 788 milyon lira açık verdi.

Nisan ayında nakit dengesinde, 236 milyar 979 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 5 milyar 412 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 134 milyar 126 milyon lira azalış görüldü.


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