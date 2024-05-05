İlk Roma imparatorunun kayıp evi bulundu!

Yayınlanma: 05.05.2024 - 13:33

Güncelleme: 05.05.2024 - 13:33

İtalya’nın Napoli şehri yakınlarında bulunan Vezüv Yanardağı, MS 79 yılında patladığında Pompeii ve birçok diğer önemli antik kenti küller altında bıraktı. Dehşet verici patlama, Roma İmparatorluğu’ndan kalan birçok eseri de yok etti.

Arkeologlar, bu patlamanın üzerinden yaklaşık 2 bin yıl geçmesine rağmen volkanik lav, kül ve çamur tarafından yutulan sırları ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Tokyo Üniversitesi'nden bir arkeolog ekibi, Roma İmparatorluğunun kurucusunun kayıp evini keşfetti ve bu ev, Vezüv küllerinden oluşan bir örtünün altında ortaya çıkarılmayı bekliyordu.

İMPARATOR AUGUSTUS

İmparator Augustus, tam adıyla Gaius Julius Caesar Octavianus, MÖ 27'den MS 14'teki ölümüne kadar Antik Roma'nın ilk imparatoru olarak hüküm sürdü.

Klasik antik çağın en büyük figürlerinden biri olan Augustus, büyük amcası ve üvey babası Jül Sezar’ın diktatörlüğünün ardından tahta çıktı.

Tarihi kaynaklar, Augustus'un hayatının son dönemlerini Vezüv'ün kuzeyinde bulunan bir villada geçirdiğini öne sürmekteydi ancak yüzyıllar boyunca evinin tam yeri bilinmiyordu.

KAZILAR 100 YIL ÖNCE BAŞLADI

Araştırmacılar 1930'larda, yanardağın kuzeyindeki Somma Vesuviana vadisinde, birçok kişinin Augustus'un eski evi olduğuna inandığı bir villanın kalıntılarını ortaya çıkardılar.

Yine de yaşanan heyecana rağmen, o dönemdeki fon eksikliği bölgenin daha fazla araştırılmasını engelledi.

Tokyo Üniversitesi, yerel arkeologlarla iş birliği yaparak 2002 yılında bölgede bir kazı çalışması başlattı.

O zamandan beri, büyük, süslü mermer heykeller, duvar resimleri, alçı kabartmalar ve mozaikler de dahil olmak üzere birçok Roma eseri keşfettiler.

Yine de 2002 yılındaki bu proje kapsamında, bu villanın MS 2. yüzyıla ait olduğu belirlendi. Yani, bu villa MS 79'daki meşhur patlamadan ve Augustus'un ölümünden sonra inşa edilmişti.

GÖMÜLÜ BAŞKA BİR VİLLA

Ancak, 2023 yılında Tokyo Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan son kazılar esnasında bu yapının altında, MS 1. yüzyıla ait başka bir binanın gömülü olduğu keşfedildi.

Bu gizli kalmış villanın Augustus'un evi olduğu belirlendi.

Tokyo Üniversitesi’nden arkeolog Kohei Sugiyama yaptığı açıklamada keşfi şöyle anlattı:

"Vezüv Yanardağı çevresindeki kazılar 18. yüzyıldan bu yana devam ediyor. M.S. 79 yılındaki büyük patlamanın kül ve enkazının altında çeşitli Roma eserlerinin gömülü olduğu biliniyordu. Şimdiye dek araştırmaların çoğu, yanardağın güneyindeki bölgelere odaklanmıştı ancak biz, 20 yılı aşkın bir süredir dağın kuzeyindeki bu villayı kazıyoruz ve yakın zamanda daha önce bilinmeyen bazı odaları ve mimari yapıları ortaya çıkardık.Radyokarbon yöntemi kullanarak yaptığımız analizler sonucunda, yeni keşfedilen bu bölümlerin MS 79'daki patlamada volkanik küller altında gömülü kaldığını belirledik."

Araştırmacılar, 2002 yılında yapılan kazılarda, yapının üst katlarının ikinci yüzyılın ortalarında inşa edildiğini ve yapının, gizlenmiş daha eski bir villanın üzerine inşa edildiği sonucuna vardılar.

Bu bulgu, MS 79 felaketinin ardından yerel halkın yeniden inşa çabalarına dair bir fikir verdi.

Sugiyama, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tür bir araştırma birkaç nedenden ötürü önemli. Bu araştırma fiziksel kanıtları, Augustus dönemi ile ilişkilendirmekle kalmıyor, aynı zamanda bize o dönemde, o bölgedeki yerel ekonomi ve toplum hakkında da bilgi veriyor. Eski insanların felaketlerden nasıl kurtulduklarını öğrenmek, bugün bunu nasıl planladığımız konusunda bize bilgi verebilir."