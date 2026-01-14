Hazine'nin milyarlarca liralık geri ödeme günü: Enflasyon endeksli borçlanmada dev fatura!

Hazine, bugün 10 yıl önce ihraç edilen enflasyona endeksli tahvilin geri ödemesini gerçekleştirecek. Söz konusu tahvil kapsamında oluşan yük, enflasyona bağlı faiz etkisiyle dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Yaklaşık 20,3 milyar TL tutarındaki borcun, enflasyona endeksli yapısı nedeniyle geri ödeme tutarının yaklaşık 280 milyar TL seviyesine çıkması bekleniyor. Bu çerçevede, anaparanın yanı sıra yaklaşık 260 milyar TL faiz ödemesi yapılmış olacak. Böylece borcun toplam geri ödeme tutarı, ilk ihraç edilen tutarın yaklaşık 13 katına ulaşacak.

2015 yıl sonu ile 2025 yıl sonu arasındaki 10 yıllık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 1203,7 oranında artış gösterdi. Bu yüksek enflasyon oranı, enflasyona endeksli borçlanmanın kamu maliyesi üzerindeki etkisini daha da belirgin hale getirdi.

OCAKTA REKOR FAİZ ÖDEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında toplam 739,3 milyar TL tutarında borç geri ödemesi yapılması planlanıyor. Bu tutarın 606,4 milyar TL’lik kısmı iç borç geri ödemesinden oluşacak.

Ocak ayındaki iç borç geri ödemesinin 409,8 milyar TL’si faiz ödemesi olarak gerçekleşecek. Aynı dönemde iç borç anapara geri ödemesi ise 196,6 milyar TL olacak.

Dış borç tarafında ise ocak ayında toplam 132,8 milyar TL’lik geri ödeme yapılacak. Bu tutarın 86,3 milyar TL’si anapara, 46,6 milyar TL’si ise faiz ödemesi olarak kayıtlara geçecek.