İş Bankası'ndan 500 milyon TL tutarında yeşil tahvil ihracı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 11:05

Güncelleme: 25.12.2023 - 11:36

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"nde belirtilen esaslara uygun olarak yurt içinde TL cinsinden yeşil borçlanma aracı ihraç eden ilk banka Türkiye İş Bankası oldu.

Yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilen ihracın büyüklüğü hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisi sonucunda 500 milyon TL olarak gerçekleşti. İhraçtan sağlanan kaynak yeşil projelere verilen kredilerin finansmanı için kullanılacak.