Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Lindner ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 16:37
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Lindner ile görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldi.

Şimşek, sosyal medya hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

3 milyondan fazla Türk'e ev sahipliği yapan Almanya'nın dış ticaretten mali ve teknik işbirliği ve turizme kadar pek çok alanda Türkiye'nin kilit ortağı olduğuna işaret eden Şimşek, "Marakeş'de Bakan Lindner ile bir araya gelmekten keyif aldım. Almanya-Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yardımcı olmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

 


Hazine ve Maliye Bakanlığı Almanya Christian Lindner

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