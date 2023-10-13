Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Lindner ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldi.
Şimşek, sosyal medya hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.
3 milyondan fazla Türk'e ev sahipliği yapan Almanya'nın dış ticaretten mali ve teknik işbirliği ve turizme kadar pek çok alanda Türkiye'nin kilit ortağı olduğuna işaret eden Şimşek, "Marakeş'de Bakan Lindner ile bir araya gelmekten keyif aldım. Almanya-Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yardımcı olmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.
Germany, which hosts over 3 million people of Turkish origin, has been Türkiye’s key partner in many fields such as foreign trade, financial and technical cooperation, and tourism.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 13, 2023
I have enjoyed meeting Minister @c_lindner early today in #Marrakech. Looking forward to working… https://t.co/fysdShIa0s
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Batık değiliz' dedi, konkordato İstedi
- Bora Kaplan ve 1 milyar TL’lik skandal
- İlber Ortaylı tarafından önerilen 26 film!
- Çocuğa cinsel istismara tahliye!
- Sözleri sonrası canlı yayından alındı
- İşte 600 bin liranın altındaki modeller
- Mısır'dan Gazze sınırına büyük sevkıyat!
- İsrail Suriye'yi vurdu: AKP'den ilk açıklama geldi
- Erdoğan 'montaj'ı unuttu
- Arzum Onan'dan 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması