Hazine üç ayda 256 milyar liralık iç borçlanma planlıyor

Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:48

Güncelleme: 31.08.2023 - 17:49

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan eylül-kasım borçlanma programına göre Hazine eylül ayında toplam 74,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 110 milyar TL’lik iç borçlanma planlıyor.

Ekim ayında toplam 66,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 68 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması planlanırken, kasım ayında da toplam 77,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 78 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması planlanıyor.