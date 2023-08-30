Sanayicilerden Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e ziyaret

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ziyarette bulundu ve taleplerini iletti.

AA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 14:19
Sanayicilerden Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e ziyaret
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ziyaret ettiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sanayicilerin beklentilerine ilişkin rapor sundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ardıç, ASO Meclis Başkanı Celal Koloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan Şimşek'i ziyaret etti.

Ziyarette, reel sektörün finansmana erişimi, üretim kapasitesi ve istihdamı artırmak, ihracat potansiyelini güçlendirmek için devreye alınan politika araçları değerlendirildi.

ASO'nun faaliyetleri ve Ankara'daki organize sanayi bölgelerine ilişkin Şimşek'e bilgi veren Ardıç, ekonomik görünüm ve sanayicilerin beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, sanayicilerin sorunlarıyla ilgili hazırlanan raporu da Şimşek'e takdim etti.


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ASO Seyit Ardıç Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

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