Meclis'te Bakan Şimşek'le 'borç silme' tartışması: 7.5 milyar silinmiş!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:27

Güncelleme: 18.12.2024 - 10:42

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, muhalefetin iktidara yakın şirketlerin vergilerinin silindiğiyle ilgili eleştirilerine karşı “Bakanının vergi alacaklarından vazgeçme yetkisi yok. Bugüne kadar Maliye Bakanı asla vergi silmemiştir, silemez. Vergi alacaklarından vazgeçmek sadece ve sadece Yüce Meclisin yetkisinde olan bir husustur. Kesinleşmiş, tahakkuk etmiş vergi alacaklarından bir bakan tarafından hatta Cumhurbaşkanı tarafından vazgeçilmesi asla ve asla söz konusu olamaz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise uzlaşma komisyonları ile 2013-2023 arası 7.5 milyar lira verginin silindiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken vergi borcu silinmesi tartışması yaşandı. Muhalefet milletvekilleri görüşmeler sırasında söz alarak iktidara yakın firmaların ve holdinglerin borçları silindiğini söyledi. Eleştirilere yanıt veren Bakan Şimşek “Vergi borçlarının silindiği yönündeki yapılan paylaşımlar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır” dedi. Bunun üzerine muhalefet sıralarından uzlaşmayla silinen borçlar anımsatıldı. Şimşek de uzlaşma sisteminin 1963 yılından beri uygulandığını ama kendi dönemlerinde, uzlaşma yöntemi kullanılırken anaparanın silinmesini kaldırdıklarını söyledi. Şimşek ayrıca “Maliye Bakanının vergi alacaklarından vazgeçme yetkisi yok. Bugüne kadar Maliye Bakanı asla vergi silmemiştir, silemez. Vergi alacaklarından vazgeçmek sadece Yüce Meclis’in yetkisinde olan bir husustur. Kesinleşmiş, tahakkuk etmiş vergi alacaklarından bir bakan tarafından hatta cumhurbaşkanı tarafından vazgeçilmesi asla ve asla söz konusu olamaz” karşılığını verdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da “Uzlaşmadan hiç bahsetmiyoruz değil mi?” sorusunu yönelterek laf attı. Günaydın laf atmayı sürdürünce Şimşek “Neye cevap vermediğime siz mi karar vereceksiniz?” dedi. Şimşek konuşmaya devam ettikçe muhalefet vekilleri “Bıktık yalanlarınızdan. Sorulara yanıt verin” tepkileri gösterdi. Şimşek de çağrılara “Siz yalan atıyorsunuz” karşılığını verdi. Muhalefet ve Şimşek arası tartışma sürünce Cumhur İttifakı milletvekilleri de muhalefet sıralarına laf atmaya başladı. Gerginliğin büyümesi üzerine oturuma ara verildi.

7.5 MİLYAR LİRA BORÇ SİLİNDİ

Görüşmelere verilen aranın dönüşünde Şimşek muhalefete “Burada saygı ve nezaket çerçevesinde kendilerine de hitap ettim, sorularını da o şekilde cevaplamaya çalıştım. Bana oradan bağırıp ‘Yalan atıyorsun’ dediler. Dolayısıyla ben yalan atmıyorum” dedi ve vergilerin silinmediğine yönelik sözlerini yineledi. Meclis’te yaşanan bu tartışmaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Gökhan Günaydın uzlaşma komisyonları ile 2013-2023 arası toplam 7.5 milyon liralık vergi silindiğini söyledi. Bunu bakana bütçe görüşmeleri sırasında da anlattıklarını söyleyen Günaydın “Sayın Şimşek ısrarlı sorularımıza hukuku dolaşarak bir yanıt vermeye çalıştı. Uzlaşma komisyonlarında ne kadar borç silindi, bizim sorumuz bu. Ama o duymazdan geldi. Gözümüzün içine baka baka maddi gerçekten uzak bilgi vermeye çalıştı. Ama biz yandaş şirketler adına 7.5 milyar verginin silindiğini rakamlarla yüzüne söyledik” ifadelerini kullandı.