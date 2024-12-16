TBMM’de Çocuk Hakları Alt Komisyonu tartışmalı başladı: CHP’li Tanal, komisyonu terk etti!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 20:42

Güncelleme: 16.12.2024 - 20:42

TBMM’de Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AKP Kocaeli milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. Dijital platformlarda çocuk istismarı, bağımlılık, karşılaşılan tehlikeler ve denetim mekanizmaları üzerine konuşmak için toplanan komisyonda RTÜK, Yeşilyurt Cemiyeti, Radyo Televizyon Kurumu ve Çocuklar için İçerik Derneği yetkilileri sunum yapmak üzere yer aldı.

Komisyonu açan Katırcıoğlu, iktidar olarak yasakçı bir anlayışta olmadıklarını öne sürerek “Aileler, çocuklar ve öğretmenler için dijital okuryazarlık eğitimleri zorunlu ve sürekli hale getirmeli dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehditler konusunda bilinç kazandırılmalı. Çocuklarımızın 16 yaşına kadar sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme getirilmeli. Ana haber bültenleri, haber dilini oluştururken çocuğun üstün yararı ilkesi ışığında hassas bir dil kullanılmalı ve toplumun her kesimin izlediği saatte yayınlanan haberler tüm yaş gruplarına uygun oluşturulmalıdır” dedi.

‘YASAK ZİHNİYETİNİZ İŞTE BURADA’

CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, Katırcıoğlu’ndan bir dakikalık konuşmak süresi istedi. Katırcıoğlu ise Tanal’ın talebini usul gerekçesiyle reddederek görsel basının dışarı çıkmasını istedi. Tanal, Katırcıoğlu’na “Yasak zihniyetiniz işte burada. 1 dakika diyorum... Benim ne konuşacağımı bilmiyorsunuz ki” tepkisini gösterdi. Katırcıoğlu’nu protesto ederek toplantıdan ayrılacağını ifade eden Tanal, “Sizin yasakçı zihniyetinizi protesto ediyorum” dedi. Katırcıoğlu ise “Şimdi konuşacaksınız Sayın Tanal. Bu üçüncü toplantımız. Hiç böyle bir şey yapmadınız, bugün yapıyorsunuz. Niyetiniz nedir merak ediyorum. Suistimal etmeyin” diye karşılık verdi. Tanal da “Niyetiniz belli. Suistimal eden sizsiniz. O zaman izin verin” diye konuştu. Katırcıoğlu ise “Provake edemezsiniz. Hep böyleydi” diye çıkıştı. Katırcıoğlu’na yanıt veren Tanal, “14 yıldır böyleydi” ifadelerini kullandı.

‘AMACINIZ ÇOCUK DEĞİL, YASAKLAMAK’

DEVA Partisi İstanbul milletvekili Elif Esen de Katırcıoğlu’na tepki göstererek “Kadına Yönelik Şiddet komisyonunda görsel basın sonuna kadar kaldı” dedi. Katırcıoğlu da Tanal’a “Çocuklarla ilgili tavrınızı niyetinizi ortaya koydunuz” diye çıkıştı. Tanal da “Sizin yasaklama zihniyetiniz bu. Sizinle bir yere gidilemez. Çocuklara kurban olun. Amacınız çocuk değil, yasaklamak. Olacak şey mi ya. Gayrimeşru bir komisyon oluyor. Yasaklamanın alt zeminini oluşturuyorlar” yanıtını verdi. Tanal’ın komisyonu terketmesinin ardından Katırcıoğlu, “Hiçbir zaman yasakçı olmadık. Özellikle hakların önünü açmış özgürlüklerin önünü açan anlayışla hareket etmişiz. Burada kasıt var” dedi.