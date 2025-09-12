Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 'Son 20-25 yılda ülkemiz muazzam bir şekilde kalkındı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Gezileri Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Şimşek, gençlere eğitim ve değerler üzerine tavsiyelerde bulundu.

'SON 20-25 YILDA ÜLKEMİZ MUAZZAM BİR ŞEKİLDE KALKINDI'

Bakan Şimşek, toplantıda yaptığı açıklamada, "Şahinbey Belediye Başkanı’nı tebrik ediyorum dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamayı 10 yıldır devam ettiriyor. 2015 yılından bu yana 244 bin gencimiz Çanakkale destanını görme imkanına yerinde kavuşmuş. İnsanlık adına bütün değerleri yok eden, vicdanın kalmadığı, soykırım ve maalesef zulmün hüküm sürdüğü bölgeler var. Dolayısıyla böyle bir dünyada gelecekte karşı karşıya kalacağımız tedbirlere karşı güçlü bir şekilde durabilmemiz için en büyük silahımız eğitimdir. Temel bilimlerde başarılı olmamız gerekiyor. Çatışmaların ve kuralsızlıkların hüküm sürdüğü bir dönemde tehditlere karşı en büyük kaynağımız gençlerimizdir. Tabi yapay zeka dönemindeyiz. Bilgi önemli ama esas olan burada değerler eğitimidir. İşte sizin Çanakkale ziyaretiniz değerler eğitiminin önemli bir parçasıdır. Hiçbir zorluk sizleri hayallerinizden uzaklaştırmasın. Siz bugün çok şanslısınız ülkemiz geçmişe göre çok ilerledi. Son 20-25 yılda ülkemiz muazzam bir şekilde kalkındı. Bugünün imkanları çok farklıdır. Her şey çalışmaya bağlıdır. O dönemde bizim köyde eğitim yoktu, elektrik, su yoktu. Ülkemizde bir fırsat eşitliği var. Ben Türkçeyi ilkokulda öğrendim. Türkiye’de fırsat eşitliği olmazsa benim gibileri bugün buraya gelmezdi. Biz ülkemizle gurur duyuyoruz. Çünkü ülkemiz büyük bir başarı hikayesi ve fırsat eşitliği sağlamıştır" dedi.

Bakan Şimşek, gençlere bol bol okumalarını, merak etmelerini ve kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti. "Mutlaka spor ve sanatla uğraşın, dil öğrenin. Bugün bilgi çok; esas olan değerlerdir. Değerlerinizi asla unutmayın. Öğrenmeyi öğrenirsek dünyadaki değişmelere uyum sağlarız" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da programda, ‘Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına’ sloganıyla 253 bin öğrenci ve vatandaşın özel uçakla Çanakkale’ye götürüldüğünü belirtti ve projenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Bakan Şimşek, Çanakkale’ye gerçekleştirilen ziyaretlerin önemine değinerek, desteklerinden ötürü Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu’na teşekkür etti. Toplantıya Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve bakanlık yetkilileri katıldı.