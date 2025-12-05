Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Geçmiş vaatler tutmadı yeni seviye işaret edildi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, enflasyonu düşürmenin ekonomi yönetiminin temel hedefi olduğunu vurguladı ve gelecek yıla yönelik projeksiyonları paylaştı.

Bakanın açıklamasına göre, “2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz” ifadesiyle enflasyonun aşağı yönlü seyrinin devam edeceği belirtildi. Şimşek, “Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek, bu sayede Türkiye çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak” sözleriyle ekonomik iyileşme yaşandığını iddia etti.

REVİZE ÜSTÜNE REVİZE EDİLMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 17 Eylül 2024’te katıldığı bir programda, "2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, 2024 Kasım ayında 2025 yılı için öngörülen enflasyon tahmini yüzde 21’e yükseltilmişti.

Sonraki revizyonlarla birlikte ocak ayında Şimşek, sosyal medya hesabından bu oranın yüzde 27,1’e çıktığını açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise 7 Şubat’taki Enflasyon Raporu toplantısının ardından 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 24 olarak güncellemişti. Yılın son Enflasyon Raporu toplantısında ise enflasyon beklentisi yeniden yükseltilerek yüzde 31 seviyesine revize edilmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...