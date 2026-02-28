Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sıcak para sözleri: 'Vergimsi bir adım attık'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi tarafından düzenlenen “Ekonominin Ufuk Turu 2026” zirvesinde yaptığı konuşmada, uyguladıkları ekonomik programda ilerleme sağlandığını belirterek, “Şu anda son 50 ayın en düşük enflasyonuyla karşı karşıyaysak bu, bir ilerlemedir” dedi.

Küresel ekonomide belirsizliklerin yeni normal haline geldiğini, jeopolitik gerilimler ve korumacılığın arttığını ifade eden Şimşek, yapay zeka, otonom sistemler ve robotların önümüzdeki dönemde tüm sektörleri dönüştüreceğini söyledi. Önceki sanayi devrimlerinin en az 40 yılda gerçekleştiğini, yapay zekâ temelli dönüşümün ise 20 yıldan kısa sürede çok daha güçlü etkiler doğuracağını vurguladı.

Türkiye’nin jeopolitik kırılmalar ve ticaretteki korumacılığa karşı görece hazırlıklı olduğunu dile getiren Şimşek, ihracatın büyük bölümünün serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelere ve yakın coğrafyaya yapıldığını kaydetti. Ulaşım koridorları, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi kapsamında bağlantısallığın güçlendirildiğini, kamu alımları, hizmetler ve tarımı da kapsayan yeni nesil ticaret anlaşmalarının gündemde olduğunu söyledi.

Hizmet sektörüne dikkat çeken Şimşek, geçen yıl hizmet ticaretinde 63,5 milyar dolar fazla verildiğini, turizm, sağlık ve eğitim alanlarında güçlü performans sergilendiğini belirtti. Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrenci sayısının 380 bine ulaştığını, birkaç yıl içinde 500 bine çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı. Savunma sanayisinde 1400 ürünün geliştirme aşamasında olduğunu ifade eden Şimşek, bu alanın Türk sanayisinde hibrit inovasyon modelinin temeli olacağını söyledi.

ŞİMŞEK'TEN 'BAŞARI VAR' SÖZLERİ

Deprem bölgesinin yeniden inşası için 90 milyar dolar harcandığını belirten Şimşek, buna rağmen bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 2,9 seviyesinde tutulduğunu kaydetti. Kamu maliyesinin güçlendirildiğini, savunma sanayisi ve teknolojik dönüşüm için daha fazla kaynak ayrılacağını dile getirdi.

Programın ilk aşamasında risklerin yönetildiğini, ikinci aşamada dezenflasyon sürecinin başladığını, Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışın başarıyla sağlandığını ifade eden Şimşek, üçüncü evrede enflasyonun tek haneye indirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Bütçe açığının yüzde 3’ün altında tutulması ve cari açığın orta vadede yüzde 1’in altına düşürülmesinin amaçlandığını belirtti.

Enflasyonun 2022 Ekim’de yüzde 85 ile zirve yaptığını, yılın yüzde 64-65 seviyesinde tamamlandığını hatırlatan Şimşek, bugün oranın yüzde 31 civarında olduğunu ifade etti. Merkez Bankası’nın 12 ay sonrası için yüzde 15-21 hedef aralığı belirlediğini, piyasa beklentilerinin ise yüzde 21-22 seviyesinde olduğunu aktaran Şimşek, “İlerleme var, sonuç var, başarı var” dedi.

'İLK DEFA BU HÜKÜMET TEDBİR ALDI'

Bakan Şimşek, "2026'da enflasyon niye düşsün" diye sorulabileceğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü para, maliye ve gelirler politikası destekleyici olmaya devam ediyor. Çünkü biz, hedeflenen enflasyonla uyumlu yönetilen, yönlendirilen yani kamunun belirlediği, etkilediği fiyatlamaları yapıyoruz ama en önemlisi hani diyorlar ya 'Para politikasıyla bir yere varamazsınız'. Varılacağını kim söyledi ben anlamıyorum. 'Bugüne kadar para politikasıyla biz, sihirli bir şekilde bütün sorunları çözeriz.' diyen oldu mu? Bunu söyleyen mi oldu? Nereden çıkarıyorsunuz? Biz, tam aksine entegre, çok boyutlu, birbiriyle tutarlı olan bir program uyguluyoruz. Önce 'Program yok.' denildi, sonra 'Bu program var ama başarılı olmaz.' denildi. Sonra 'Bu program sıcak paraya dayanıyor.' denildi. Sıcak paraya karşı ilk defa bu hükümet tedbir aldı, biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Sıcak para girişini sınırlamak için fiilen vergimsi bir adım attık yani o kanaldan gelen kısa vadeli fonlara karşılık oranlarını artırdık. Bir sonraki bahane ne olacak bilmiyorum ama ortada bir program var ve bu program sonuç üretiyor. Üretmeye de devam edecek."

Hizmet enflasyonunun yüzde 91’den yüzde 40’lara, mal enflasyonunun yüzde 56’dan yüzde 25-26 seviyesine gerilediğini, temel mal enflasyonunun ise yüzde 17,5’e düştüğünü belirten Şimşek, tüm göstergelerde iyileşme yaşandığını sözlerine ekledi.