Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cari açık açıklaması!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eylül ayında gerçekleşen yıllık cari açıkla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,eylül ayında gerçekleşen yıllık cari açıkla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şimşek, yıllık cari açığın eylülde 10 milyar doların altında gerçekleştiğini belirterek, 2023 yılı Mayıs ayına kıyasla 46 milyar dolar azalma yaşandığını ve bu düşüşle birlikte yıllık cari açığın 33 ayın en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti.
İşte Mehmet Şimşek'in açıklamaları:
"Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi. Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri eylülde 112 milyar dolar oldu. Dış finansmanda güçlü görünüm sürüyor. Eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138’e ulaştı. Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8’e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz. İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor."
Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 12, 2024
Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri eylülde 112… pic.twitter.com/LV0j0HtrzF
Etiketler: #Hazine ve Maliye Bakanı #Mehmet Şimşek #cari açık
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