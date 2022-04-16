Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'ye gidecek
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington’da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na iştirak edecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington’da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na iştirak edecek.
Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.
Bakan Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.
Video Haberler
- 'Asalı büyücü'yle saldırdılar
- Çarşaflı çeteye baskın
- Araçtaki uyuşturucu düzeneği polisi bile şaşırttı
- Cinsel saldırı ve şiddet iddiası: Babasını öldürdü
- Trafikte akılalmaz an! Baltayı çıkardı, üzerine yürüdü
- Polisten 'dilenci' operasyonu
- Polisle alay ettiği görüntüleri paylaşan kişiye gözaltı
- Dünyaca ünlü mağazada yakalandılar
- İstanbul'da korkunç kaza: Otomobil ikiye bölündü
- Sosyal medya üzerinden ulaştılar: Sahte dolar tuzağı
En Çok Okunan Haberler
-
- BİSAM açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı
- Bakan Nebati G20 toplantısı için ABD’ye gidecek
- Yurtta şüpheli ölüm
- Karabük'te yağlık ayçiçeği ekilecek
- Bakanlık yanlışlıkla porno film linki paylaştı!
- Isparta'da 1 milyon domates fidesi toprakla buluştu
- Ehliyet sınavında üzerinden 'böcek' çıktı
- Ukraine diplomat: We are working with Turkey
- Adana'da polise silahlı saldırı
- Doğal gaz borusu delindi, paniğe neden oldu