Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaştı: İşte TOGG'un yeni renkleri...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleri verilen yerli otomobil Togg'un görsellerini paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da etiketlediği paylaşımında "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank? Yarın değil hemen şimdi başlasın Türkiye Yüzyılı. Durmak yok yola devam!" ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, bugün açılacak Gemlik Kampüsü'nde üretilecek ilk Togg'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verileceğini, 2'nci TOGG için ise Bakan Nebati'den de talep olduğunu belirtmişti.
Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın @varank ? ??— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) October 29, 2022
Yarın değil hemen şimdi başlasın Türkiye Yüzyılı ????
Durmak yok yola devam! pic.twitter.com/ao7duOemEQ
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