Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Son 20 yılda ülkemiz dünya ortalamasının 2 katı hızlı yol aldı'

17 Haziran 2022 Cuma, 16:00

Adana İş Dünyası Buluşması programında konuşan Nebati, ''Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere devlet olarak 241 milyar TL'yi aşan bir vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz'' dedi.

“SON 20 YILDA ÜLKEMİZ DÜNYA ORTALAMASININ 2 KATI HIZLI YOL ALDI”

Türkiye’nin ekonomisi hakkında da katılımcılara bilgiler veren Bakan Nebati, “Türkiye, üretim, ihracat, yatırımlar ve istihdam bakımından son dönemde önemli başarılara imza attı. 2021 yılında salgın koşullarına rağmen yüzde 11 oranında büyüyerek son on yılın en yüksek performansına ulaştık ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduk. Ekonomimiz, 2022 yılının ilk çeyreğinde de yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 büyüyerek güçlü performansını devam ettirdi. Bu dönemde iç talebin büyümeye katkısı 3,9 puan, net dış talebin katkısıysa 3,5 puan şeklinde gerçekleşti. Böylece, 2021 yılı ilk çeyreğinden itibaren elde ettiğimiz dengeli büyüme kompozisyonunu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam ettirdik. Türkiye, pandemi sonrası dönemde küresel tedarik zincirinde yaşanan kırılmaları en iyi şekilde değerlendirerek önemli ihracat fırsatları yakaladı. 2002 yılında Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 0,55’ken, 2021 yılında yüzde 1 eşiğini aşmış durumda. Bu rakamlar, son 20 yılda ülkemizin, dünya ortalamasının neredeyse 2 katı bir hızla yol aldığını da net bir şekilde gösteriyor. Nitekim ihracatımız 2021 yıl sonunda 225,3 milyar dolara, 2022 Mayıs ayında da 242,6 milyar dolara ulaşarak tarihi rekorlar kırmaya devam etti” dedi.

“2022 YILINDA 241,3 MİLYAR LİRA VERGİ GELİRİNDEN VAZGEÇİYORUZ”

Birçok kalemde KDV indirimi yapıldığını vurgulayan Bakan Nebati, “Hanehalkının tüketim sepetinde önemli yer tutan gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi belirli ürünlerde ve meskenlerde kullanılan elektrikte KDV indirimi yaptık. Ayrıca kamunun önemli bir oyuncu olduğu sektörlerde yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla enflasyonist baskıları azaltıcı tedbirler aldık. Elektrik ve doğalgaz gibi stratejik alanlarda yüksek oranlı sübvansiyonlarla vatandaşlarımızı, KOBİ ve sanayicilerimizi destekledik. Yakın zamanda da kira artışlarını yüzde 25’le sınırladık. Böylece vatandaşlarımızı fahiş artışlardan koruma yönünde önemli bir adım attık. Ayrıca bazı stratejik ürünlere yönelik dış ticaret tedbirlerini devreye aldık. Saydığım tüm bu adımlar kapsamında, enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere devlet olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitelerimizde aldığımız kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Diğer yandan, makroekonomik ve finansal istikrarı kuvvetlendirmeye yönelik ilave tedbirlerle enflasyonla mücadele sürecimizi destekliyoruz” diye konuştu.

'KKM'NİN MALİYETİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR'

Kur Korumalı Mevduat sayesinde döviz tevdiat hesabının toplam mevduat içindeki payının 10 puan düştüğünü belirten Nebati ''Mevduatın vadesini 2 katına çıkardık. KKM uygulamasının bütçeye maliyeti yakından takip ediliyor. KKM için bütçeden mart ayında 11.7 milyar lira, nisan ayında 4.6 milyar lira ve mayıs ayında da 4.8 milyar lira olmak üzere toplam 21.1 milyar lira tutarında ödeme gerçekleşti'' dedi.

İŞ İNSANLARINA TEPKİ

İş insanlarına da seslenen Bakan Nebati, “Şöyle diyeyim: 2002’de neredeydiniz, şimdi neredesiniz. Kendi işinize bakın. Sadece ve sadece şunu yapın. Büronuzdaki masanın üzerindeki evraklara, faturalara bakın. Biz bu ülkede hiçbir fabrika, hiçbir imalathane, hiçbir esnaf işini kaybetmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Allah bize ‘işimi kaybettim’ korkusu yaşatmasın. Bizim 2023 vizyon hedefimiz var. 2023’ü aşacağız ve 21. yüzyılı Türkiye’nin yüzyılı olduğu damgasını vura vura, sorunların üstesinden gele gele bu milletle beraber yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.