Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Hazine Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında Türkiye'nin kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilediğini belirtti.
Türkiye'de merkezi Bütçe Mayıs ayında 144 milyar lira bütçe fazlası , 161.9 milyar lira da faiz dışı fazla verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Nebati Türkiye'nin kamu maliyesi alanında birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilediğini söyledi.
Bakan Nebati'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:
"2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161.9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124.6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246.5 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur.
Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir.
2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir."
2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) June 15, 2022
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