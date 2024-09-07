Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten 'Fitch' değerlendirmesi

Yayınlanma: 07.09.2024 - 10:20

Güncelleme: 07.09.2024 - 10:59

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken not görünümünü durağana çevirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye kredi notunu yükseltmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Şimşek ''Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz'' ifadelerini kullandı.

Bakan şimşek şunları söyledi:

“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız.”