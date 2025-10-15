Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Eylül bütçesi rekor açık verdi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı eylül ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri’ni duyurdu. Buna göre, eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 331 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 21,4 milyar TL oldu. Böylece bütçe 309,6 milyar TL açık verdi. Faiz dışı giderler 1 trilyon 94,4 milyar TL olurken, faiz dışı açık 73 milyar TL olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayında bütçe açığı 100 milyar 464 milyon TL düzeyindeydi. Bu yılın aynı döneminde ise açık 309 milyar 643 milyon TL’ye yükseldi. 2024 eylülünde 48 milyar 213 milyon TL faiz dışı fazla verilmişken, 2025 eylülünde bu tablo 73 milyar 22 milyon TL faiz dışı açığa dönüştü.

GİDERLERDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Merkezi yönetim bütçe giderleri eylül itibarıyla 1 trilyon 331 milyar TL olarak kaydedildi. Faiz harcamaları 236 milyar 621 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 94 milyar 380 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılında bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar TL ödeneğin eylülde yaklaşık yüzde 9’u kullanıldı. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 8,4 idi. Faiz hariç giderler ise yıllık bazda yüzde 39,7 oranında artış gösterdi.

BÜTÇE GELİRLERİNDE VERGİLER ÖNE ÇIKTI

Merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 1 trilyon 21 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 881 milyar 810 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 112 milyar 426 milyon TL oldu.

Gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 oranında artış gösterdi. Vergi gelirleri ise yüzde 20,4 oranında arttı. 2025 yılında vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı yüzde 7,9 düzeyinde kaldı.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE AÇIK 1,2 TRİLYON TL

2025 yılı ocak-eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 10 trilyon 222,2 milyar TL, gelirleri ise 9 trilyon 4,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece dokuz aylık bütçe açığı 1 trilyon 217,3 milyar TL oldu.

Faiz dışı giderler 8 trilyon 559,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, faiz dışı fazla 445,1 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN YILA GÖRE HARCAMALAR ARTTI

2024 yılı ocak-eylül döneminde 1 trilyon 74 milyar TL olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 1 trilyon 217 milyar TLye çıktı. 2024’te 161 milyar TL faiz dışı açık verilirken, bu yılın aynı döneminde 445 milyar TL faiz dışı fazla oluştu.

Toplam bütçe giderleri yüzde 42,8, faiz hariç giderler ise yüzde 37 oranında yükseldi. Bütçe gelirleri aynı dönemde yüzde 48 artarak 9 trilyon TL seviyesini aştı. Vergi gelirleri 7 trilyon 753 milyar TLye ulaşarak geçen yıla göre yüzde 51 artış kaydetti.