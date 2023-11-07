Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Hazine nakit dengesi ekimde açık verdi

Hazine nakit dengesi ekimde 82,2 milyar TL açık verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:47
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Hazine nakit dengesi ekimde açık verdi
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, nakit dengesi 82,2 milyar TL açık verdi. Önceki ay nakit dengesi 69,1 milyar TL açık vermişti.

Faiz dışı nakit dengesi ekimde 25,8 milyar TL açık verdi. Ocak-ekim döneminde Hazine nakit açığı 523i8 milyar TL oldu.


Hazine ve Maliye Bakanlığı açık Hazine nakit dengesi

İlgili Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Hazine nakit dengesi eylülde açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Hazine nakit dengesi eylülde açık verdi
Hazine nakit dengesi şubatta 171.5 milyar TL açık verdi

Hazine nakit dengesi şubatta 171.5 milyar TL açık verdi
Hazine nakit dengesi 2022'de açık verdi

Hazine nakit dengesi 2022'de açık verdi

En Çok Okunan Haberler