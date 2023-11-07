Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Hazine nakit dengesi ekimde açık verdi

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:47

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:47

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, nakit dengesi 82,2 milyar TL açık verdi. Önceki ay nakit dengesi 69,1 milyar TL açık vermişti.

Faiz dışı nakit dengesi ekimde 25,8 milyar TL açık verdi. Ocak-ekim döneminde Hazine nakit açığı 523i8 milyar TL oldu.