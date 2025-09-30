Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Net dış borç 300 milyar doların eşiğinde!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla brüt ve net dış borç, Hazine garantili dış borç ve kamu net borcu ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini paylaştı.

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 547,7 milyar dolar olarak paylaşılırken stokun milli gelire oranı ise yüzde 37,2 oldu.

Aynı tarihte net dış borç stoku 295 milyar dolar olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 20 seviyesinde oldu.

Hazine garantili dış borç stoku 15,2 milyar dolar, kamu net borç stoku ise bu dönemde 8 trilyon 932 milyar lira olarak kaydedildi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 12 trilyon 647 milyar lira oldu.