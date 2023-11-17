Merkez açıkladı: Kısa vadeli dış borç yüzde 10 arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, eylül sonu itibarıyla 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,6 oranında artışla 163,3 milyar dolar oldu.

İHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 10:48
Merkez açıkladı: Kısa vadeli dış borç yüzde 10 arttı
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Kısa vadeli dış borç stoku eylül sonu itibarıyla, 2022 yıl sonuna göre yüzde 9.6 artarak 163.3 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.3 oranında artarak 64.2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.3 oranında azalarak 53.4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 211 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylelikle bu veride rekor kaydedildi.


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